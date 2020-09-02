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Ляшко розповів, кому роблять ПЛР-тест безкоштовно

Автор: Андрій Козловський

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кому безкоштовно роблять тестування методом ПЛР для виявлення коронавірусу. Він зазначив, що Україна значно збільшила кількість лабораторій та таких тестувань.

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Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

"Стандартне надання меддопомоги, яке затверджено наказом МОЗ, визначено для таких груп. Перше, це пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби. Друге, це пацієнти з пневмоніями, які перебувають в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики. Особи, з підтвердженим випадком", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі в країні існує 104 вірусологічних лабораторій, які проводять тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримала обладнання для діагностики COVID-19 методом ПЛР на 2 млн гривень.

Крім того, Ляшко розповів, що Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на коронавірус за тиждень.

Станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавірусу.

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