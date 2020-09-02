Ляшко розповів, кому роблять ПЛР-тест безкоштовно

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кому безкоштовно роблять тестування методом ПЛР для виявлення коронавірусу. Він зазначив, що Україна значно збільшила кількість лабораторій та таких тестувань.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

"Стандартне надання меддопомоги, яке затверджено наказом МОЗ, визначено для таких груп. Перше, це пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби. Друге, це пацієнти з пневмоніями, які перебувають в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики. Особи, з підтвердженим випадком", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі в країні існує 104 вірусологічних лабораторій, які проводять тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримала обладнання для діагностики COVID-19 методом ПЛР на 2 млн гривень.

Крім того, Ляшко розповів, що Україна спроможна робити 130 тисяч тестів на коронавірус за тиждень.

Станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавірусу.