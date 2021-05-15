Ляшко прокомментировал возможность своего назначения министром здравоохранения

Главный санврач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на информацию о возможности его назначения главой Минздрава . Он подчеркнул, что следует дождаться решения Верховной рады.

Главный санврач отметил, что по состоянию на сегодня, в Минздраве есть министр и команда заместителей.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал он.