Ляшко призывает фармацевтические компании уйти с рынка РФ

По его словам, поддержка Украины предоставляется путем создания гуманитарных фондов, прямых целевых перечислений средств Красному Кресту, ЮНИСЕФ, а также путем непосредственной передачи лекарств.

На сегодня уже более 4,7 миллиона доз жизненно необходимых лекарственных средств и свыше 28 миллионов евро собрано ведущими европейскими производителями для помощи Украине.

Также более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, который призывает прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

"Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого - то устраивает правительство, которое бомбит и обстреливает мирного соседа до забвения, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа", - сказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко призвал игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять в нее товары.