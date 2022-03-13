Ляшко закликає фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

За його словами, підтримка Україні надається шляхом створення гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

На сьогодні вже понад 4,7 мільйона доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні.

Також понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

"Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб Путін та його клептократи відчули гнів свого народу", - сказав Ляшко.

Окрім того, Ляшко закликав ігнорувати Росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари.