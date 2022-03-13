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Ляшко закликає фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

Автор: Тетяна Самарук

У МОЗ наголосили, що підтримка України міжнародними компаніями та виробниками - це тест на відданість людським цінностям. Зокрема, через війну РФ проти України ринок ворога покинули вже сотні компаній. Також закликають це зробити фармацевтичні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорон здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, підтримка Україні надається шляхом створення гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, а також шляхом безпосередньої передачі ліків.

На сьогодні вже понад 4,7 мільйона доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 мільйонів євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги Україні.

Також понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

"Не повинно бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями. Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб Путін та його клептократи відчули гнів свого народу", - сказав Ляшко.

Окрім того, Ляшко закликав ігнорувати Росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків.

Також ми писали, що МОЗ оновило список аптек по всій Україні, де можна купити інсулін.

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