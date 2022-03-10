В Минздраве рассказали, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
В частности, сейчас аптечные учреждения и склады нуждаются в услугах студентов всех медицинских и фармацевтических специальностей, а также водителей.
Поэтому для обеспечения оказания фармацевтической помощи населению в условиях военной агрессии РФ против Украины студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в фармацевтических (аптечных) учреждениях.
В соответствии с приказом Минздрава на период действия военного положения в Украине к работе могут привлекаться соискатели высшего или профессионального высшего образования на должности: ассистентов фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; помощников фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; на соответствующие должности специалистов в учреждениях здравоохранения.
Также необходимы студенты медицинских вузов и колледжей для работы на аптечных складах лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
Информацию о вакансиях и трудоустройстве можно посмотреть по ссылке.
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