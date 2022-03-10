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В Минздраве рассказали, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков

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Четверг 10 марта 2022 06:22
В Минздраве рассказали, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков Студентов-медиков будут привлекать на должности в аптеках (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Министерстве здравоохранения сообщили, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В частности, сейчас аптечные учреждения и склады нуждаются в услугах студентов всех медицинских и фармацевтических специальностей, а также водителей.

Поэтому для обеспечения оказания фармацевтической помощи населению в условиях военной агрессии РФ против Украины студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в фармацевтических (аптечных) учреждениях.

В соответствии с приказом Минздрава на период действия военного положения в Украине к работе могут привлекаться соискатели высшего или профессионального высшего образования на должности: ассистентов фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; помощников фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; на соответствующие должности специалистов в учреждениях здравоохранения.

Также необходимы студенты медицинских вузов и колледжей для работы на аптечных складах лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Информацию о вакансиях и трудоустройстве можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что Минздрав обновил список аптек по всей Украине, где можно купить инсулин.

Также мы писали, как онкобольным людям получить медицинскую помощь во время войны.

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Министерство здравоохранения Украины
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