Ляшко пригласили на час вопросов к правительству в Раде

На часе вопросов к правительству в Верховной раде 22 октября планируют заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко. Такое предложение выдвинула вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.
В частности, парламентарии хотят заслушать главу Минздрава по поводу критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах и областях.
"Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением "Дельты“ в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях", - отметила Кондратюк.
Так, соответствующее предложение Кондратюк поддержали все участники заседания.
Напомним, Верховная рада на этой неделе может собраться на внеочередную сессию, она планируется на четверг, 21 октября.