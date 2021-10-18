Ляшко пригласили на час вопросов к правительству в Раде

В частности, парламентарии хотят заслушать главу Минздрава по поводу критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах и областях.

"Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением "Дельты“ в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях", - отметила Кондратюк.

Так, соответствующее предложение Кондратюк поддержали все участники заседания.