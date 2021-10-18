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Ляшка запросили на годину запитань до уряду в Раді

Автор: Марія Кучерявець

На годині питань до уряду у Верховній раді 22 жовтня планують заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Таку пропозицію висунула віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

Зокрема, парламентарі хочуть заслухати главу МОЗ щодо тієї критичної ситуації, яка склалася зараз в містах і областях.

"Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням "Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла б внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях", - зазначила Кондратюк.

Так, відповідну пропозицію Кондратюк підтримали всі учасники засідання.

Нагадаємо, Верховна рада цього тижня може зібратися на позачергову сесію, вона планується на четвер, 21 жовтня.

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