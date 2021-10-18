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Ляшко пригласили на час вопросов к правительству в Раде

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 12:13
Ляшко пригласили на час вопросов к правительству в Раде Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На часе вопросов к правительству в Верховной раде 22 октября планируют заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко. Такое предложение выдвинула вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

В частности, парламентарии хотят заслушать главу Минздрава по поводу критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах и областях.

"Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением "Дельты“ в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях", - отметила Кондратюк.

Так, соответствующее предложение Кондратюк поддержали все участники заседания.

Напомним, Верховная рада на этой неделе может собраться на внеочередную сессию, она планируется на четверг, 21 октября.

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