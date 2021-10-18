Ляшка запросили на годину запитань до уряду в Раді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

Зокрема, парламентарі хочуть заслухати главу МОЗ щодо тієї критичної ситуації, яка склалася зараз в містах і областях.

"Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням "Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла б внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях", - зазначила Кондратюк.

Так, відповідну пропозицію Кондратюк підтримали всі учасники засідання.