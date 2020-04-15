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Ляшко запропонував змінити Конституцію для боротьби з епідеміями

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 15:43
Ляшко запропонував змінити Конституцію для боротьби з епідеміями
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко пропонує примусові адміністративні заходи

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запропонував внести зміни до Конституції, які допоможуть в майбутньому ефективно боротися з епідеміями в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ляшка для НВ.

Головний санлікар згадав про Китай, який примусовими адміністративними заходами зміг локалізувати епідемію коронавірусу, в той час коли іншим країнами не вдалося цього зробити.

"На майбутнє ми повинні розписати законодавчі акти, внести зміни до Конституції. Такі історії можуть повторюватися дуже часто. Питання кіберзагрози та біозагрози - дві ключові речі, які реально можуть змінити світогляд на найближчі 10 років", - заявив він.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що восени в Україні можлива нова хвиля захворювання на коронавірус. Однак Ляшко підкреслив, що поки невідомо, як буде поводитися цей новий вірус.

Також Ляшко розповів, за яких умов можливе послаблення карантинних обмежень в Україні, які були введені через спалах коронавірусу. За його словами, про послаблення карантину можна буде говорити, якщо після Великодніх свят захворюваність не почне зростати.

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Новини України КоронавірусОлег ЛяшкоКонституция
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