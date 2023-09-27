Ляшко пояснив, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон після постановки на облік

Українські жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно їхати за кордон, і правило про необхідність для них стати на військовий облік з 1 жовтня не привнесе змін в умовах виїзду, проте для деяких категорій обмеження все ж таки є.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Чиновник зазначив, що питання перетину через державний кордон жінок із медичною та фармацевтичною освітою регулюється окремою постановою уряду.

"Ініціатором змін завжди є Міністерство внутрішніх справ, оскільки вони координують діяльність ДПСУ. Жодних змін щодо перетину державного кордону жінок з медичною, фармацевтичною освітою до цієї постанови внесено не було", - наголосив міністр.

Ляшко додав, що тому обмеження для жінок-медиків та жінок-фармацевтів можуть стосуватися лише тих, хто перебувають на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади чи є народними депутатами, чи депутатами місцевих рад.

"Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину держкордону", - сказав глава МОЗ.

Ляшко також роз'яснив такі обмеження на прикладі: якщо жінка-медик працює у Міністерстві охорони здоров'я, вона перебуває на посаді держслужбовця. Відповідно умови перетину кордону для неї такі ж, як і для жінок, які працюють, наприклад, у Мінекономіки чи Мін'юсті.

"Інших змін у перетині держкордону немає і не планується", - резюмував міністр.

Військовий облік жінок в Україні

Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводиться для перевірки мобілізаційного ресурсу.

Водночас в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.

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