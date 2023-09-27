Ляшко объяснил, могут ли женщины-медики уехать за границу после постановки на учет

Украинские женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу, и правило о необходимости для них стать на воинский учет с 1 октября не привнесет изменений в условиях выезда, однако для некоторых категорий ограничения все же есть.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Чиновник отметил, что вопрос пресечения через государственную границу женщин с медицинским и фармацевтическим образованием регулируется отдельным постановлением правительства.

"Инициатором изменений всегда является Министерство внутренних дел, поскольку они координируют деятельность ГНСУ. Никаких изменений пересечения государственной границы женщин с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что поэтому ограничения для женщин-медикв и женщин-фармацевтов могут касаться только тех, кто находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов.

"Именно тогда, как и для всех других госслужащих, для женщин-медиков могут распространяться эти ограничения по пересечению госграницы", - сказал глава Минздарва.

Ляшко также разъяснил такие ограничения на примере: если женщина-медик работает в Министерстве здравоохранения, она находится в должности госслужащего. Соответственно условия пересечения границы для нее такие же, как и для женщин, работающих, например, в Минэкономики или в Минюсте.

"Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", - резюмировал министр.

Военный учет женщин в Украине

Отметим, что военный учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.

В то же время в Украине не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.

Больше о военном учете женщин читайте в материале РБК-Украина.