Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране. Он сообщил, что об этом речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра журналистам.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сообщил он.