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Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 15:33
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране. Он сообщил, что об этом речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра журналистам.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сообщил он.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

Напомним, власти Киева надеются, что закрытие транспорта в столице при усилении карантина удастся избежать. Вместе с тем, в случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска.

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Виктор Ляшко Локдаун
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Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
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