Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це мова не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра журналістам.
За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - зарано.
"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", - повідомив він.
Раніше у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах карантину. Поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде.
Нагадаємо, влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантину вдасться уникнути. Разом з тим, у випадку локдауна, для транспорту готують електронні перепустки.