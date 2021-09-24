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"Чрезвычайно тяжелый шаг". Закроют ли транспорт в Киеве на локдаун: что думают в КГГА

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 12:07
"Чрезвычайно тяжелый шаг". Закроют ли транспорт в Киеве на локдаун: что думают в КГГА Фото: транспорт в Киеве (Facebook "Киевпастранса")
Автор: Ирина Гамерская

Власти Киева надеются, что закрытия транспорта в столице при ужесточении карантина удастся избежать. Вместе с тем, в случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт", - отметил он.

Напомним, власти Киева летом анонсировали, а впоследствии и запустили регистрацию заявок на электронные пропуска. Их владельцы смогут пользоваться транспортом в случае введения тотального локлауна в столице.

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