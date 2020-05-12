Ляшко отрицает, что закрытие парков имело лишь психологический эффект

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не утверждал, что парки не несли эпидемического смысла, ибо именно их закрытие позволило предотвратить скопление людей. Об этом он заявил в інтервью РБК-Украина.

Ляшко отметил, что похожая ситуация была с масками.

"Похожая история была с масками. Когда мы вводили масочный режим все критиковали, но со временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в условиях пандемии каждый человек считается потенциально инфицированным и что ношение масок является необходимым", - заявил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что запрет на посещение парков и скверов во время карантина был связан с воздействием на эпидемиологический процесс с помощью психологического давления на людей. Тогда он сказал, что такую методику используют многие страны по всему миру.

Отметим, что правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

Вместе с тем, с 11 мая по решению Кабинета министров в Украине был ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми.

Добавим, заведения, предоставляющие услуги населению должны были подготовиться к работе до 11 мая, в том числе выполнить требования Минздрава для каждой категории бизнеса.