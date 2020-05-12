Ляшко заперечує, що закриття парків мало лише психологічний ефект

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не стверджував, що парки не несли епідемічного сенсу, бо саме їхнє закриття дозволило запобігти скупченню людей. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що схожа ситуація була з масками.

"Схожа історія була з масками. Коли ми запроваджували масковий режим всі критикували, але згодом Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в умовах пандемії кожна людина вважається потенційно інфікованою і що носіння масок є необхідним", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що заборона на відвідування парків і скверів під час карантину була пов'язана з впливом на епідеміологічний процес за допомогою психологічного тиску на людей. Тоді він сказав, що таку методику використовують багато країн по всьому світу.

Зазначимо, уряд України планує продовжити карантин й після 22 травня.

Разом з тим, з 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблено карантин, але ряд закладів залишаються закритими.

Додамо, заклади, які надають послуги населенню повинні були підготуватися до роботи до 11 травня, в тому числі виконати вимоги МОЗ для кожної категорії бізнесу.