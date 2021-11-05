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Ляшко определился с главой НСЗУ: кто получит должность

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Пятница 05 ноября 2021 20:31
Ляшко определился с главой НСЗУ: кто получит должность Фото: кандидат на пост главы НСЗУ Наталья Гусак (facebook.com/CVoda)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Глава Минздрава рекомендовал Кабинету министров назначить на пост Наталью Гусак.

Об этом рассказал министр на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность главы НСЗУ по результатам конкурса на данный пост. Она была одним из трех кандидатов.

"Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я избрал Наталью Гусак, которая сегодня заместитель главы Черновицкой областной госадминистрации", - пояснил свой выбор министр.

Отметим, что Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.

Ранее Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы ULEAD с Европой.

Напомним, в середине июля Кабмин назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

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Виктор Ляшко НСЗУ
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