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Ляшко визначився з головою НСЗУ: хто отримає посаду

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П'ятниця 05 листопада 2021 20:31
Ляшко визначився з головою НСЗУ: хто отримає посаду Фото: кандидат на посаду голови НСЗУ Наталія Гусак (facebook.com/CVoda)
Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Глава МОЗ рекомендував Кабінету міністрів призначити на посаду Наталію Гусак.

Про це розповів міністр на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко визначився з кандидатурою Гусак на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу на даний пост. Вона була одним з трьох кандидатів.

"Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації", - пояснив свій вибір міністр.

Зазначимо, що Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях Програми ULEAD з Європою.

Нагадаємо, в середині липня Кабмін призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконуючим обов'язки голови НСЗУ.

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Віктор Ляшко НСЗУ
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