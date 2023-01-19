Ляшко: Окупанти зруйнували сотні медзакладів, пошкодили - близько тисячі

Посадовець поінформував, що 200 закладів відновили.

"Якщо ми говоримо про пошкоджені об'єкти, тобто в лікарні декілька корпусів, то цифра більше ніж 1 000. Майже 200 - зруйновано повністю, вони відновленню не підлягають і будуть потребувати будівництва, у разі необхідності, з нуля, за новими проєктами та технологіями", - розповів Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що вже сьогодні в Києві завершили відновлення лікарні, яка постраждала від російських обстрілів у жовтні 2022 року.

"Працюємо в цьому напрямку і уряд виділяє субвенції регіонам, щоб відновлювати, запускати заклади охорони здоров'я", - додав мінстр.