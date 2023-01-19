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Ляшко: Окупанти зруйнували сотні медзакладів, пошкодили - близько тисячі

Фото: Глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Посадовець поінформував, що 200 закладів відновили.

"Якщо ми говоримо про пошкоджені об'єкти, тобто в лікарні декілька корпусів, то цифра більше ніж 1 000. Майже 200 - зруйновано повністю, вони відновленню не підлягають і будуть потребувати будівництва, у разі необхідності, з нуля, за новими проєктами та технологіями", - розповів Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що вже сьогодні в Києві завершили відновлення лікарні, яка постраждала від російських обстрілів у жовтні 2022 року.

"Працюємо в цьому напрямку і уряд виділяє субвенції регіонам, щоб відновлювати, запускати заклади охорони здоров'я", - додав мінстр.

Нагадаємо, стало відомо, скільки спортивних об’єктів було знищено російськими окупантами.

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