Ляшко: Оккупанты разрушили сотни медучреждений, повредили - около тысячи

Чиновник проинформировал, что 200 учреждений восстановили.

"Если мы говорим о поврежденных объектах, то есть в больнице несколько корпусов, то цифра более 1 000. Почти 200 - разрушены полностью, они восстановлению не подлежат и потребуют строительства, в случае необходимости, с нуля, по новым проектам и технологиям", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что уже сегодня в Киеве завершили восстановление больницы, пострадавшей от российских обстрелов в октябре 2022 года.

"Работаем в этом направлении и правительство выделяет субвенции регионам, чтобы восстанавливать, запускать учреждения здравоохранения", - добавил министр.