RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ляшко: Оккупанты разрушили сотни медучреждений, повредили - около тысячи

Фото: Глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Чиновник проинформировал, что 200 учреждений восстановили.

"Если мы говорим о поврежденных объектах, то есть в больнице несколько корпусов, то цифра более 1 000. Почти 200 - разрушены полностью, они восстановлению не подлежат и потребуют строительства, в случае необходимости, с нуля, по новым проектам и технологиям", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что уже сегодня в Киеве завершили восстановление больницы, пострадавшей от российских обстрелов в октябре 2022 года.

"Работаем в этом направлении и правительство выделяет субвенции регионам, чтобы восстанавливать, запускать учреждения здравоохранения", - добавил министр.

Напомним, стало известно, сколько спортивных объектов было уничтожено российскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныВойна России против Украины