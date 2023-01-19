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Ляшко: Оккупанты разрушили сотни медучреждений, повредили - около тысячи

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Четверг 19 января 2023 06:20
Ляшко: Оккупанты разрушили сотни медучреждений, повредили - около тысячи Фото: Глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Чиновник проинформировал, что 200 учреждений восстановили.

"Если мы говорим о поврежденных объектах, то есть в больнице несколько корпусов, то цифра более 1 000. Почти 200 - разрушены полностью, они восстановлению не подлежат и потребуют строительства, в случае необходимости, с нуля, по новым проектам и технологиям", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что уже сегодня в Киеве завершили восстановление больницы, пострадавшей от российских обстрелов в октябре 2022 года.

"Работаем в этом направлении и правительство выделяет субвенции регионам, чтобы восстанавливать, запускать учреждения здравоохранения", - добавил министр.

Напомним, стало известно, сколько спортивных объектов было уничтожено российскими оккупантами.

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