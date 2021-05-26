UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Конкурс начнется в четверг, 27 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.

Ляшко убежден, ведомство может возглавить профессионал, который будет "работать на результат и болеет за медицину".

Среди требований к кандидатам общий стажем работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.

Напомним, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнение Олега Петренко. Свое увольнение с должности руководителя НСЗУ Петренко объяснял разными фундаментальными ценностями с командой, которая работала над трансформацией системы здравоохранения.

В мае прошлого года Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

В августе 2021 года Кабинет министров назначил временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского. До этого он возглавлял департамент договорной работы НСЗУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко