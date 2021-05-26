Ляшко оголосив про конкурс на голову НСЗУ
Кабінет Міністрів України оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я. Конкурс розпочнеться у четвер, 27 травня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.
Він зазначив, що прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.
"Це важливо і Стосується кожного, адже Національна служба здоров'я України-це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров'я", - підкреслив міністр.
Ляшко переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде"працювати на результат і вболіває за медицину".
Серед вимог до кандидатів загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка. Своє звільнення з посади керівника НСЗУ Петренко пояснював різними фундаментальними цінностями з командою, яка працювала над трансформацією системи охорони здоров'я.
У травні минулого року МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не змогло вибрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.
У серпні 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. До цього він очолював департамент договірної роботи НСЗУ.