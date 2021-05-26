Ляшко оголосив про конкурс на голову НСЗУ

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

Серед вимог до кандидатів загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.

Ляшко переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде"працювати на результат і вболіває за медицину".

"Це важливо і Стосується кожного, адже Національна служба здоров'я України-це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров'я", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника НСЗУ після звільнення Олега Петренка. Своє звільнення з посади керівника НСЗУ Петренко пояснював різними фундаментальними цінностями з командою, яка працювала над трансформацією системи охорони здоров'я.

У травні минулого року МОЗ завершило співбесіди з кандидатами на посаду керівника НСЗУ. Тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не змогло вибрати переможця конкурсу, тому він проситиме уряд призначити керівника НСЗУ шляхом укладення контракту.

У серпні 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконавцем обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського. До цього він очолював департамент договірної роботи НСЗУ.