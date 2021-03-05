Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать людей от COVID-19 не из списка

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.
"Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Для того чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожную карту", - сказал главный санитарный врач.
Таким образом, с целью рационального использования остаточных доз разрешается приглашать к вакцинации людей, которые были не на первом этапе проведения вакцинации против COVID в случае если:
Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививки.
Отметим, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациенты.