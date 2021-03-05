Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать людей от COVID-19 не из списка

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Для того чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожную карту", - сказал главный санитарный врач.

Таким образом, с целью рационального использования остаточных доз разрешается приглашать к вакцинации людей, которые были не на первом этапе проведения вакцинации против COVID в случае если: