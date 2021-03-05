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Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать людей от COVID-19 не из списка

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 09:49
Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать людей от COVID-19 не из списка Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Для того чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожную карту", - сказал главный санитарный врач.

Таким образом, с целью рационального использования остаточных доз разрешается приглашать к вакцинации людей, которые были не на первом этапе проведения вакцинации против COVID в случае если:

  • был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, которым должны были сделать прививку и ради которых был открыт десятидозний флакон;
  • когда количество людей, которые вакцинируются в день мобильной бригады было не кратно десяти и оставались пару доз препарата;
  • когда человек пришел на вакцинацию, но у него были выявлены противопоказания для вакцинации. В таких случаях вакцинация не проводится.

Напомним, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививки.

Отметим, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациенты.

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