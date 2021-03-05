Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.

Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID у разі якщо: