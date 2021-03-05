Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.
"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.
Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID у разі якщо:
- була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон.
- коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату.
- людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. В таких випадках вакцинація не проводиться.
Нагадаємо, в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.
Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.