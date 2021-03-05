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Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 09:49
Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.

Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID у разі якщо:

  • була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон.
  • коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату.
  • людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. В таких випадках вакцинація не проводиться.

Нагадаємо, в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.

Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.

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