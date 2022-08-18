Ляшко объяснил, как действия медиков в оккупации будут считаться коллаборационизмом

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано - это можно считать коллаборационизмом", - объясняет Ляшко.

Если оккупанты назначают своих "руководителей"

Глава Минздрава отмечает, если оккупанты назначили руководителем больницы своего ставленника, а там продолжают выполнять свою работу проукраинские работники это тоже не является предательством.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество - это выживание", - подчеркнул Ляшко.

Впрочем, он обратил внимание, если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов, то тогда, понятно, что это сотрудничество.

Оказание медицинской помощи оккупанту - предательство?

Министр объясняет, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения оказывается медицинская помощь всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения.

"И врач на операционном столе не определяет критериев", - подытожил Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что оккупационная власть в Херсоне требует от медиков подписывать документы о согласии на получение зарплат в рублях.

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