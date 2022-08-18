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Ляшко пояснив, як дії медиків в окупації будуть вважатися колабораціонізмом

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Робота в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях не вважається колабораціонізмом. Втім, якщо працівник підтримує дії ворога і стає на його бік - це вже інша справа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Надання медичної допомоги і робота в закладі охорони здоров'я не буде вважатися колабораціонізмом. Це була наша позиція, яку ми узгоджували з силовими структурами, і робили з цього приводу декілька заяв. Співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована - це можна вважати колабораціонізмом", - пояснює Ляшко.

Якщо окупанти призначають своїх "керівників"

Глава МОЗ зазначає, якщо окупанти призначили керівником лікарні свого ставленика, а там продовжують виконувати свою роботу проукраїнські працівники це теж не є зрадою.

"Наші нехай працюють і надають медичну допомогу. Можливо, виникнуть якісь речі, які вони будуть вимушені робити, бо це питання їхнього виживання. Це не співпраця - це виживання", - підкреслив Ляшко.

Втім, він звернув увагу, якщо людина сама проявила ініціативу, захотіла очолити якийсь умовно створений "департамент охорони здоров'я" і підтримує окупантів, то тоді, зрозуміло, що це співпраця.

Надання медичної допомоги окупанту - зрада?

Міністр пояснює, що Женевська конвенція 1949 року передбачає, що в закладі охорони здоров'я надається медична допомога всім, хто доставляється до закладу охорони здоров'я.

"І лікар на операційному столі не визначає критеріїв", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада в Херсоні вимагає від медиків підписувати документи про згоду на отримання зарплат в рублях.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниОкуповані території