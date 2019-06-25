Ляшко назвал возвращение России в ПАСЕ "страсбургским сговором"

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Олег Ляшко назвал "страсбургским сговором"". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Радикальной партии Ляшко.

Как известно, за резолюцию, которая открывает двери к возвращению России в ПАСЕ, проголосовали 118 евроделегатов, против – 62. По данным пресс-службы, лидер Радикальной партии до поздней ночи пытался убедить депутатов Ассамблеи, что до вывода войск из Крыма и Донбасса и освобождения заложников снимать с России санкции нельзя. Именно этого касались его правки, которые ПАСЕ проигнорировала, пишут в РПЛ.

"Я не ошибся, мы точно находимся в Парламентской ассамблее Совета Европы, а не в Госдуме России? Потому что именно такие правки не поддерживают в Госдуме. Напомню, шестеро представителей будущей российской делегации, которые будут здесь после принятия резолюции, голосовали за аннексию Крыма. И в президиуме будет сидеть представитель России. В президиуме грузинского парламента российский представитель уже сидел - и чем это закончилось?", - спросил Ляшко у коллег в ПАСЕ.

Политик поблагодарил нескольких десятков "спартанцев", в том числе, и представителей Великобритании, которые отчаянно боролись против ценностного падения Ассамблеи, и "пристыдил" лоббистов России.

"Коллеге из Швейцарии не нравятся наши правки. А как вы хотели? Молча принять решения, которые изменяют принципам и ценностям Совета Европы? Нет, терпите! Слушайте всю правду до конца! Мне чрезвычайно стыдно за то, что здесь происходит. Мне стыдно за себя, что я член этого учреждения. Я больше сюда не приеду и не буду здесь работать. Мне стыдно за вас и я уверен, что стыдно будет и вашим детям!", - сказал народный депутат.

После голосования за резолюцию Ляшко вышел из здания Ассамблеи и записал видео-обращение, в котором отметил, что сделал все для защиты чести Украины, и возмутился, что в такой ответственный день в ПАСЕ не было украинского президента, которого выбрали украинцы для защиты их интересов.

"Этот крах европейских ценностей стал возможным, в том числе, и из-за непрофессиональной, безответственной, безынициативной украинской власти. Зеленский ничего не сделал, чтобы остановить реванш Москвы. Во время последних визитов он принял за надлежащее заявления в Берлине и Париже о том, что российская делегация должна вернуться. Сегодня мы сделали все, чтобы защитить честь Украины. Но сегодня в ПАСЕ президент Украины Зеленский должен был бы громко высказать свое слово против российского реванша, против экспансии, против российского блицкрига. Он не нашел времени, чтобы приехать, возможно, снова ел шаурму", - возмутился Ляшко.

Из Страсбурга лидер РПЛ обратился к народным депутатам и призвал их принять решение о выходе украинской делегации с ПАСЕ.

"Сейчас украинской делегации нечего делать в ПАСЕ. Поэтому я обращаюсь к украинскому парламенту с требованием принять решение и выйти из этой организации. Сегодня она потеряла всякую ценность и способность представлять и защищать интересы украинцев. Мы вернемся сюда после нашей победы. Я в это верю так же, как верю в победу Украины!", - подытожил Ляшко.

Напомним, в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против России украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.