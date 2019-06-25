Ляшко назвав повернення Росії до ПАРЄ "страсбурзькою змовою"

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олег Ляшко назвав "страсбурзькою змовою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Радикальної партії Ляшка.

Як відомо, за резолюцію, яка відкриває двері до повернення Росії до ПАРЄ, проголосували 118 євроделегатів, проти – 62. За даними прес-служби, лідер Радикальної партії до пізньої ночі намагався переконати депутатів Асамблеї, що до виведення військ з Криму і Донбасу та звільнення заручників знімати з Росії санкції не можна. Саме цього стосувались його правки, які ПАРЄ проігнорувала, пишуть у РПЛ.

"Я не помилився, ми точно перебуваємо в Парламентській асамблеї Ради Європи, а не в Держдумі Росії? Тому що саме такі поправки не підтримують в Держдумі. Нагадаю, шестеро представників майбутньої російської делегації, які будуть тут після прийняття резолюції, голосували за анексію Криму. І в президії буде сидіти представник Росії. У президії грузинського парламенту російський представник вже сидів - і чим це закінчилося?", - запитав Ляшко у колег в ПАРЄ.

Політик подякував кільком десяткам "спартанців", в тому числі, і представникам Великобританії, які відчайдушно боролися проти ціннісного падіння Асамблеї, та "присоромив" лобістів Росії.

"Колезі зі Швейцарії не подобаються наші правки. А як ви хотіли? Мовчки прийняти рішення, які зраджують принципам і цінностям Ради Європи? Ні, терпіть! Слухайте всю правду до кінця! Мені надзвичайно соромно за те, що тут відбувається. Мені соромно за себе, що я член цієї установи. Я більше сюди не приїду і не буду тут працювати. Мені соромно за вас і я впевнений, що соромно буде і вашим дітям!", - сказав народний депутат.

Після голосування за резолюцію Ляшко вийшов з будівлі Асамблеї і записав відео-звернення, в якому зазначив, що зробив все для захисту честі України, та обурився, що в такий відповідальний день в ПАРЄ не було українського президента, якого обрали українці для захисту їхніх інтересів.

"Цей крах європейських цінностей став можливим, в тому числі, і через непрофесійну, безвідповідальну, безініціативну українську владу. Зеленський нічого не зробив, щоб зупинити реванш Москви. Під час останніх візитів він прийняв за належне заяви в Берліні і Парижі про те, що російська делегація має повернутися. Сьогодні ми зробили все, щоб захистити честь України. Але сьогодні у ПАРЄ президент України Зеленський мав би гучно висловити своє слово проти російського реваншу, проти експансії, проти російського бліцкригу. Він не знайшов часу, щоб приїхати, можливо, знову їв шаурму", - обурився Ляшко.

Зі Страсбургу лідер РПЛ звернувся до народних депутатів та закликав їх ухвалити рішення про вихід української делегації із ПАРЄ.

"Зараз українській делегації немає чого робити у ПАРЄ. Тому я звертаюся до українського парламенту із вимогою прийняти рішення і вийти з цієї організації. Сьогодні вона втратила будь-яку цінність і здатність представляти та захищати інтереси українців. Ми повернемось сюди після нашої перемоги. Я в це вірю так само, як вірю в перемогу України!", - підсумував Ляшко.

Нагадаэмо, у знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Росії українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи.