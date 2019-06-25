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Ляшко назвав повернення Росії до ПАРЄ "страсбурзькою змовою"


Ляшко записав відеозвернення до українців

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олег Ляшко назвав "страсбурзькою змовою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Радикальної партії Ляшка.

Як відомо, за резолюцію, яка відкриває двері до повернення Росії до ПАРЄ, проголосували 118 євроделегатів, проти – 62. За даними прес-служби, лідер Радикальної партії до пізньої ночі намагався переконати депутатів Асамблеї, що до виведення військ з Криму і Донбасу та звільнення заручників знімати з Росії санкції не можна. Саме цього стосувались його правки, які ПАРЄ проігнорувала, пишуть у РПЛ.

"Я не помилився, ми точно перебуваємо в Парламентській асамблеї Ради Європи, а не в Держдумі Росії? Тому що саме такі поправки не підтримують в Держдумі. Нагадаю, шестеро представників майбутньої російської делегації, які будуть тут після прийняття резолюції, голосували за анексію Криму. І в президії буде сидіти представник Росії. У президії грузинського парламенту російський представник вже сидів - і чим це закінчилося?", - запитав Ляшко у колег в ПАРЄ.

Політик подякував кільком десяткам "спартанців", в тому числі, і представникам Великобританії, які відчайдушно боролися проти ціннісного падіння Асамблеї, та "присоромив" лобістів Росії.

"Колезі зі Швейцарії не подобаються наші правки. А як ви хотіли? Мовчки прийняти рішення, які зраджують принципам і цінностям Ради Європи? Ні, терпіть! Слухайте всю правду до кінця! Мені надзвичайно соромно за те, що тут відбувається. Мені соромно за себе, що я член цієї установи. Я більше сюди не приїду і не буду тут працювати. Мені соромно за вас і я впевнений, що соромно буде і вашим дітям!", - сказав народний депутат.

Після голосування за резолюцію Ляшко вийшов з будівлі Асамблеї і записав відео-звернення, в якому зазначив, що зробив все для захисту честі України, та обурився, що в такий відповідальний день в ПАРЄ не було українського президента, якого обрали українці для захисту їхніх інтересів.

"Цей крах європейських цінностей став можливим, в тому числі, і через непрофесійну, безвідповідальну, безініціативну українську владу. Зеленський нічого не зробив, щоб зупинити реванш Москви. Під час останніх візитів він прийняв за належне заяви в Берліні і Парижі про те, що російська делегація має повернутися. Сьогодні ми зробили все, щоб захистити честь України. Але сьогодні у ПАРЄ президент України Зеленський мав би гучно висловити своє слово проти російського реваншу, проти експансії, проти російського бліцкригу. Він не знайшов часу, щоб приїхати, можливо, знову їв шаурму", - обурився Ляшко.

Зі Страсбургу лідер РПЛ звернувся до народних депутатів та закликав їх ухвалити рішення про вихід української делегації із ПАРЄ.

"Зараз українській делегації немає чого робити у ПАРЄ. Тому я звертаюся до українського парламенту із вимогою прийняти рішення і вийти з цієї організації. Сьогодні вона втратила будь-яку цінність і здатність представляти та захищати інтереси українців. Ми повернемось сюди після нашої перемоги. Я в це вірю так само, як вірю в перемогу України!", - підсумував Ляшко.

Нагадаэмо, у знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Росії українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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