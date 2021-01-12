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Ляшко назвал условие отмены самоизоляции для въезжающих из Крыма и ОРДЛО

Автор: Игорь Литвиненко

Гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию. Для этого они должны получить отрицательный тест на коронавирус.

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Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Согласно постановлению Кабинета министров:

  • Самоизоляция или обсервация прибывшего с временно оккупированных территорий не нужна, если человек имеет отрицательный результат теста на коронавирус;
  • Тестировать можно как методом ПЦР, так и экспресс-тестом на определение антигена COVID-19;
  • Сделать тест можно будет после пересечения КПВВ, наличие пунктов тестирования должны обеспечить областные администрации Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Ранее самоизоляция не применялась к гражданам младше 12 лет, которые едут поступать в университет или студентам, а также работникам официальных международных миссий и организация аккредитованных в Украине.

Ляшко добавил, что тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.

Напомним, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.

Также сообщалось, что Украина значительно расширила список стран "красной зоны".

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