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Ляшко назвав умову скасування самоізоляції при в'їзді з Криму і ОРДЛО

Автор: Игорь Литвиненко

Громадянам, які в'їжджають на територію України з окупованого Криму і Донбасу, не потрібно буде проходити самоізоляцію. Для цього вони повинні отримати негативний тест на коронавірус.

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Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Згідно з постановою Кабінету міністрів:

  • Самоізоляція або обсервація прибулого з тимчасово окупованих територій не потрібна, якщо людина має негативний результат тесту на коронавірус;
  • Тестувати можна як методом ПЛР, так і експрес-тестом на визначення антигену COVID-19;
  • Зробити тест можна буде після перетину КПВВ, наявність пунктів тестування повинні забезпечити обласні адміністрації Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Раніше самоізоляція не застосовувалася до громадян молодше 12 років, які їдуть вступати до університету або студентам, а також працівникам офіційних міжнародних місій і організація акредитованих в Україні.

Ляшко додав, що тести на антиген будуть безкоштовними для громадян України.

Нагадаємо, 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.

Також повідомлялося, що Україна значно розширила список країн "червоної зони".

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