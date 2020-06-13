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Ляшко назвал области, где безопасно отдыхать в Украине

Новости » Общество     13.06.2020 - 00:58
Ляшко назвал области, где безопасно отдыхать в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Украинцы могут поехать в меньшей мере в четыре области

В Украине на фоне пандемии коронавирус безопасно можно отдыхать минимум в четырех областях. Там показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Также он напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

РБК-Украина писало, что Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина.

Ранее сообщалось, что почти все страны Европейского союза прошли первую волну коронавируса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Коронавирускарантин
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