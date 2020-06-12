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Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 13:17
Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Все 10 регионов превышают показатель по количеству заболевших коронавирусом

В Украине увеличилось количество регионов, которые не могут начать ослабление карантинных ограничений. По состоянию на 12 июня не соответствуют требования Министерства здравоохранения Киев и еще девять областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что кроме столицы, требованиям Минздрава не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Во всех десяти регионах выявлено более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее РБК-Украина писало, что киевская власть заявила о готовности ужесточить карантин, если количество больных на 100 тысяч населения увеличится до 24.

Отметим, в Украине второй день подряд фиксируют почти 700 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевкарантинКоронавирус
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