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Ляшко требует установить справедливую минимальную цену на молоко

Новости » Выборы 2019    27.06.2019 - 17:24
Ляшко требует установить справедливую минимальную цену на молоко
Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

Лидер РПЛ также требует полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы требуем установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах. Чтобы в магазинах продавали натуральное домашнее молоко", - написал Ляшко.

Кроме того, в ходе встречи с людьми Ляшко пообещал "вытрясти" из правительства справедливые пенсии колхозникам.

"И добьюсь упрощения правил выхода на пенсию, чтобы у людей не требовали никаких справок, кроме трудовой. Экономить на людях труда не позволю!", - добавил он.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Олег ЛяшкоРадикальная партия Олега Ляшко
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