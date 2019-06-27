Фото: Олег Ляшко (facebook.com/O.Liashko)

Лидер РПЛ также требует полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы требуем установить справедливую минимальную цену на молоко и полностью запретить использование пальмового масла в молочных продуктах. Чтобы в магазинах продавали натуральное домашнее молоко", - написал Ляшко.

Кроме того, в ходе встречи с людьми Ляшко пообещал "вытрясти" из правительства справедливые пенсии колхозникам.

"И добьюсь упрощения правил выхода на пенсию, чтобы у людей не требовали никаких справок, кроме трудовой. Экономить на людях труда не позволю!", - добавил он.