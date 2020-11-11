В Украине проходят митинги против карантина выходного дня: ситуация в городах

Фото: акция против карантина выходного дня (uk.uara.org.ua)

Сегодня в большинстве городов Украины проходят акции против введения карантина выходного дня. Протесты зафиксированы, по меньшей мере, в 17 городах.

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, акции проходят в Харькове, Львове, Черкассах, Луцке, Житомире, Тернополе, Мариуполе, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Херсоне и Одессе.

Организаторами акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Рестораторы требуют:

выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;

приведение санитарных требований к европейским нормам;

введение моратория на проверки;

отмену всех ограничений на работу ресторанов;

уменьшение ставки НДС до 7%;

недопущение повышение тарифов на электроэнергию;

легализацию чаевых для официантов;

доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;

согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

Акція протесту підприємців проти «карантину вихідного дня» біля Черкаської ОДА. Наживо! Posted by Денис Колесник on Tuesday, November 10, 2020

Митинг на Театральной площади! Posted by Анна Працкова on Wednesday, November 11, 2020

Напомним, также сегодня акция протеста из-за введения карантина выходного дня проходит в Киеве под зданием Кабинета министров.

Отметим, сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие ограничения позволят Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало о том, какие ограничения планируют ввести на период карантина выходного дня.