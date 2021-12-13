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Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:43
Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.

Какие области сегодня находятся в "красной" зоне

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская.

Напомним, Украину снова поделили на зоны карантина, "оранжевая" зона увеличилась.

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