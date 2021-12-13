Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.
Какие области сегодня находятся в "красной" зоне
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская.
Напомним, Украину снова поделили на зоны карантина, "оранжевая" зона увеличилась.