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Ляшко анонсував вихід ще двох областей з "червоної" зони

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 09:43
Ляшко анонсував вихід ще двох областей з "червоної" зони Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував вихід ще двох областей з "червоної" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав він.

Які області сьогодні перебувають в "червоній" зоні

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська.

Нагадаємо, Україну знову поділили на зони карантину, "помаранчева" зона збільшилась.

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Віктор Ляшко Карантин
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