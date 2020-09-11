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Ляшко анонсировал тест, который с одного образца определит грипп или COVID-19 у пациента

Киев, Пятница 11 сентября 2020 07:07
Ляшко анонсировал тест, который с одного образца определит грипп или COVID-19 у пациента
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

“Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

По словам Ляшко, ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одной образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь”, - отметил он.

По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил.

Напомним, в Израиле разработали 10-секундный тест на COVID-19 и вскоре он может появится в Украине.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, полученной в рамках международной инициативы COVAX, вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины.

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