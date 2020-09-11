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Ляшко анонсував тест, який з одного зразка визначить грип чи COVID-19 у пацієнта

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 07:07
Ляшко анонсував тест, який з одного зразка визначить грип чи COVID-19 у пацієнта
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні розроблять тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка на що хвора людина: грип, парагрип чи COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, і ми з ними сиділи за круглим столом і дійшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань ", - сказав він.

За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", - зазначив він.

За його словами, таке замовлення від Міністерства охорони здоров'я до академікам вже надійшов.

Нагадаємо, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на COVID-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX, вакцини від коронавірусу вистачить тільки для 20% населення України.

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