Ляпину уволили с должности главы Государственной регуляторной службы

Кабинет министров на заседании 9 октября 2019 года решил уволить Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной регуляторной службы Украины на Олега Мирошниченко.

Напомним, Кабинет министров назначил Ксению Ляпину главой Государственной регуляторной службы Украины в январе 2015 года.

Ксения Ляпина - народный депутат Верховной Рады 4-7 созывов. Состояла в партиях НУНС и "Народный фронт".

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены.