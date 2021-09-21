"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

Бизнесмен Геннадий Корбан обнародовал факты, которые, по его словам, могут лечь в основу уголовных дел и судебных исков в отношении сети магазинов электроники "Цитрус", совладельцем которой он стал в марте 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Корбана в Facebook .

"Необходимо продлить проверку ТОВ "Цетехно" минимум на 20 дней. Обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). Занижение осуществляется через компанию импортера "Смарт гаджет". Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости", - отмечает Корбан.

Также Корбан утверждает, что группа компаний существует на грани правового поля, а именно:

В частности, по словам бизнесмена, через ФОПы, связанные с женой руководителя компании Григория Топала, выводят ежемесячно около 200 000 долларов .

Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Позже стало известно, что юристы Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группы юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

Как известно, сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.