Корбан заявил, что подал исков на 1 млрд грн к совладельцу "Цитруса"
Юристы бизнесмена Геннадия Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группы юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.
Об этом Корбан написал в Facebook.
"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты тщательно изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - отметил он.
Корбан сообщил, что речь идет об оптимизации налогов "путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов", передачи оборотных товаров на "безвозмездной основе" фирмам-сателлитам и "многолетней" серой "растаможки товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации".
Возвращаясь к бизнесу. Как вы знаете, какое-то время назад я получил 50%-ную долю в группе компании «Цитрус». Трех...Posted by Gennady Korban on Thursday, June 17, 2021
Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.
Сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.