На Львовской таможне задержали машины на еврономерах с фальшивыми документами

Таможенники задержали и конфисковали два автомобиля, которые ввозились в Украину из Польши

Ввоз двух автомобилей на иностранной регистрации по фальшивым документам выявили работники Львовской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в пункте пропуска "Краковец - Корчова", что на границе с Польшей. Об этом сообщает ГФС.

Отмечается, что в зону таможенного оформления из Республики Польши въехали два автомобиля "Мазда", которыми управляли двое граждан Украины, жителей Одесской области.

"Таможенному контролю они подали свидетельства о регистрации транспортных средств, владельцами которых являются граждане Польши, а также доверенности, удостоверенные нотариусом города Перемышль, как документ, дающий право на временное пользование этими автомобилями. В отношении поручений у таможенников возникло подозрение относительно их подделки. Автомобили были задержаны до проверки подлинности документов на право пользования", - сообщили в ГФС.

Таможенники подали письменный запрос польской стороны. Впоследствии был получен ответ, в котором отмечалось, что представленные к таможенному контролю доверенность нотариальная канцелярия не выдавала, подпись на них не принадлежит нотариусу, а оттиски печатей являются поддельными.

"От предоставления объяснений по данному факту водители отказались", - отметили в фискальной службе.

Фото: задержанные авто на еврономерах (facebook.com/SFSofUkraine)

По признаку нарушения таможенных правил и подделки документов возбуждены дела, которые направят в суд для определения наказания.

"Всего с начала года львовские таможенники обнаружили 24 попытки перемещения транспортных средств по такой схеме. Автомобили Mazda Premacy, 2000 года выпуска, Mazda 323, 1999 года выпуска, изъяты. Их стоимость будет установлена дополнительно", - уточнили в ГФС.

Напомним, сегодня, 13 июля 2018 года, Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что проведет переговоры с Национальной полицией, и водителей на "евробляхах" не будут кошмарить до законодательного урегулирования проблемы.