На Львівській митниці затримали автомобілі на єврономерах з фальшивими документами

Митники затримали та конфіскували два автомобілі, які ввозились в Україну з Польщі

Ввезення двох автомобілів на іноземній реєстрації з фальшивим документами виявили працівники Львівської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) в пункті пропуску "Краковець - Корчова", що на кордоні з Польщею. Про це повідомляє ДФС.

Зазначається, що у зону митного оформлення з Республіки Польщі в’їхали два автомобілі "Мазда", якими керували двоє громадян України, мешканців Одеської області.

"До митного контролю вони подали свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, власниками яких є громадяни Польщі, а також доручення, засвідчені нотаріусом міста Перемишль, як документ, що дає право на тимчасове користування цими автомобілями. Стосовно доручень у митників виникла підозра щодо їх підробки. Автомобілі було затримано до перевірки автентичності документів на право користування", - повідомили в ДФС.

Митники подали письмовий запит до польської сторони. Згодом було надано відповідь, у якій зазначалось, що подані до митного контролю доручення нотаріальна канцелярія не видавала, підпис на них не належить нотаріусу, а відбитки печаток є підробленими.

"Від надання пояснень за цим фактом водії відмовились", - зазначили в фіскальній службі.

Фото: затримані авто на єврономерах (facebook.com/SFSofUkraine)

За ознакою порушення митних правил та підробки документів порушено справи, які скерують до суду для визначення покарання.

"Загалом з початку року львівські митники виявили 24 спроби переміщення транспортних засобів за такою схемою. Автомобілі Mazda Premacy, 2000 року випуску, та Mazda 323, 1999 року випуску, вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково", - уточнили в ДФС.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня 2018 року, Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що проведе переговори з Національною поліцією, і водіїв на "євробляхах" не будуть кошмарити до законодавчого урегулювання проблеми.