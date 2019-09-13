Во Львовской ОГА назвали еще одну причину обвала дома в Дрогобыче

Причиной обвала дома в Дрогобыче 28 августа 2019 года могли стать нарушения при строительстве. Об этом заявили специалисты на брифинге во Львовской областной государственной администрации, передает РБК-Украина.

По словам специалистов, разрушение могло произойти вследствие того, что средняя несущая стена, на которую опирались плиты в здании, была аварийной и к ней постоянно проникала вода.

"Во время проведения технического и визуального обследования было установлено, что разрушение произошло в результате того, что средняя стена несущая, на которую опираются две другие, была в непригодном для эксплуатации состоянии. После проведения более детальных экспертиз определили, что она - аварийная. Сам процесс, толчок, с которого это началось, требует более детального обследования", - отметил один из специалистов.

Отмечается, что во время строительства дома в 60-х годах был использован неподходящая кирпич. Однако для полного установления причины специалистам необходимо провести гидрологические исследования.

"Это разрушение является специфическим, ведь оно - внезапное. В ходе проведения экспертиз мы выяснили, что кирпич, которым построили несущую стену не соответствует нормам. На сегодняшний день, мы составили математическую модель, ЗD модель здания, и ждем на выводы геологической экспертизы для того, чтобы провести дальнейшие расчеты", - добавили они.

Напомним, ранее сообщалось, что Дрогобычский городской суд избрал меру пресечения двум коммунальщикам - фигурантам дела об обвале жилого дома. Коммунальщиков обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Также РБК-Украина писало, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предварительная версия обрушения - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.