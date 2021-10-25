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Во Львовской области заявили об угрозе остановки части транспорта. Мало привитых водителей

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Понедельник 25 октября 2021 16:03
Во Львовской области заявили об угрозе остановки части транспорта. Мало привитых водителей Фото: во Львовской области заявили об угрозе остановки части транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае введения обязательной вакцинации среди водителей - во Львовской области могут остановить работу части общественного транспорта. По состоянию на сегодня, против коронавируса привиись лишь 30% работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Дивись.info.

По словам начальника управления транспорта и связи Львовской ОГА Степана Рудницкого, в случае введения обязательной вакцинации среди водителей - в области могут приостановить часть общественного транспорта.

"В области есть около 50 фирм, которые осуществляют перевозки. Если брать всех работающих работников - это около 3 000 человек, то из них 30% – вакцинированы. Но эта цифра является недостаточной. Если получится нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать", - отметил Рудицкий.

Как отметил старший инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Львовщины Роман Марыч, правоохранители начали проверки в общественном транспорте с 21 октября. Патрульные работают на конечных остановках где наблюдается наибольшее скопление людей.

"Мы проводим профилактическую беседу с водителями о соблюдении карантинных требований. Я бы хотел подчеркнуть, что патрульная полиция не наказывает, мы в большинстве случаев направлены на профилактику", - заявил Марыч.

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Львовская область Коронавирус Вакцинация
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