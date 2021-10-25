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У Львівській області заявили про загрозу зупинки частини транспорту. Мало щеплених водіїв

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Понеділок 25 жовтня 2021 16:03
У Львівській області заявили про загрозу зупинки частини транспорту. Мало щеплених водіїв Фото: у Львівській області заявили про загрозу зупинки частини транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У разі запровадження обов’язкової вакцинації серед водіїв - у Львівській області можуть зупинити роботу частини громадського транспорту. Станом на сьогодні, проти коронавірусу щепилися лише 30% працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Дивись.info.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степана Рудницького, у разі запровадження обов’язкової вакцинації серед водіїв - в області можуть призупинити частину громадського транспорту.

"В області є близько 50 фірм, які здійснюють перевезення. Якщо брати усіх працівників, що працюють – це близько 3 000 людей, то з них 30% – вакциновані. Але ця цифра є недостатньою. Якщо вийде нормативний документ, що допускатимуться до роботи лише вакциновані водії, то лише третина працівників зможе працювати", - відзначив Рудицький.

Як відзначив старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівщини Роман Марич, правоохоронці розпочали перевірки у громадському транспорті з 21 жовтня. Патрульні працюють на кінцевих зупинках де спостерігається найбільше скупчення людей.

"Ми проводимо профілактичну бесіду з водіями про дотримання карантинних вимог. Я б хотів наголосити на тому, що патрульна поліція не карає, ми у більшості випадків спрямовані на профілактику", - заявив Марич.

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