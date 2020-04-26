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У Львівській області зареєстрували 30 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 11:02
У Львівській області зареєстрували 30 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено у 348 осіб

У Львівській області лабораторно підтвердили ще 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, за останню добу у Львівській області підтверджено 348 випадків інфікування коронавірусом, з яких 12 людей померли. Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1553 особи, з яких госпіталізували - 333 людини, на амбулаторному лікуванні - 1220 осіб, виписані - 234 особи.

Зараз у лікарні перебуває 99 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апараті ШВЛ нема нікого.

Як зазначається, загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено - у 348 осіб, 12 людей померло та ще 56 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Так станом на 26 квітня в країні налічується 8617 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. За останню добу отримано 492 повідомлення про нових хворих. Кількість померлих від ускладнень інфекції зросла до 209 людини.

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